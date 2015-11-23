Терористи намагаються мінувати тактичні тили сил АТО – ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук.

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Він зазначив, що на вихідних терористи продовжували вести активну розвідку бойових порядків і тактичного тилу українських військ, використовуючи як ДРГ, так і агентуру в прифронтовій смузі, "проводячи інфільтрацію ДРГ через лінію розмежування, а також засилаючи своїх бойовиків під виглядом місцевих жителів і використовуючи "агентів" із місцевих жителів, при цьому користуючись недоліками організації режиму переміщення транспорту і громадян через лінію розмежування у зоні АТО".

"Фіксуються спроби мінування місцевості в тактичних тилах сил АТО силами ДРГ терористів", - написав Тимчук.

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