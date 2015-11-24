Захарченко наказав бойовикам обстрілювати ЗСУ з усіх видів зброї - розвідка
Так званий глава самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко віддав наказ відкривати вогонь по Збройним силам України з усіх видів зброї.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
"Лідери бойовиків демонструють повне нехтування положеннями Мінських домовленостей. Керівник "ДНР" Олександр Захарченко особисто віддав наказ підрозділам 1 АК (армійського корпусу) на застосування будь-яких видів зброї по позиціях Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
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При цьому в Міноборони закликали звернути увагу на те, що представники незаконних збройних формувань зацікавлені в підвищенні інтенсивності обстрілу сил АТО для збільшення обсягів виплат за участь у бойових діях з боку "командування".