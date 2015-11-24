Захарченко наказав бойовикам обстрілювати ЗСУ з усіх видів зброї - розвідка

16:56, 24 листопада 2015
Війна
2825 0

Так званий глава самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко віддав наказ відкривати вогонь по Збройним силам України з усіх видів зброї.

REUTERS

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Лідери бойовиків демонструють повне нехтування положеннями Мінських домовленостей. Керівник "ДНР" Олександр Захарченко особисто віддав наказ підрозділам 1 АК (армійського корпусу) на застосування будь-яких видів зброї по позиціях Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Порошенка заявили про відведення танків з району, з якого почалося вторгнення військ РФ в Україну

При цьому в Міноборони закликали звернути увагу на те, що представники незаконних збройних формувань зацікавлені в підвищенні інтенсивності обстрілу сил АТО для збільшення обсягів виплат за участь у бойових діях з боку "командування".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter