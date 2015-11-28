Захисники України в зоні АТО вшанували пам’ять жертв Голодомору – штаб (фоторепортаж)
У День пам’яті жертв голодоморів разом з усією країною склонилися у жалобному поклоні і військовослужбовці, які виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.
Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.
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Як зазначається в повідомленні, у Краматорську в штабі АТО у приміщенні каплиці Архістратига Михаїла відбулася поминальна молитва за жертвами голодоморів і політичних репресій в Україні.
Розпочинаючи молитву, військовий капелан отець Юрій закликав присутніх не забувати безневинні жертви голодоморів та попросив помолитися за мир на Донбасі.
У секторах АТО керівники нагадали військовослужбовцям про випробування, які випало винести українському народу у зв’язку із його геноцидом.
«Нас морили голодом, вивозили до Сибіру, розстрілювали, але не поставили на коліна. Ми як зерно, яке, проростаючи при першому промені сонця, тягнеться у небо», - звернувся до підлеглих керівник одного із секторів.
У Старобільську військовослужбовці разом з місцевою владою взяли участь у покладанні композиції із зерен до пам’ятника «Жертвам Голодомору».
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У польових капличках військові капелани відслужили молебень за людьми, загиблими в різні роки голодоморів. Під час жалобних заходів бійці вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання. А о 16.00 годині разом з усією Україною на бойових позиціях були запалені свічки в пам’ять про знищених геноцидом співвітчизників, підкреслюється в повідомленні.