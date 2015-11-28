Бойовики зосереджують обстріли на Донецькому та Артемівському напрямках – штаб АТО

Сьогодні у зоні проведення АТО терористи продовжили провокаційні обстріли на Артемівському та Донецькому напрямках. Про це повідомляє прес-центр АТО.

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Повідомляється, що з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники протягом дня неодноразово обстрілювали Троїцьке, Зайцеве та Луганське. А з гранатометів та стрілецької зброї - Мар’їнку і Авдіївку. Також з гранатометів, вели прицільний вогонь в поблизу Авдіївки.

У штабі АТО додали, що військові сапери сьогодні провели розмінування шахти "Родіна", що в районі населеного пункту Золоте. Вже завтра цивільні фахівці зможуть там розпочати необхідні роботи.

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Також продовжуються і ліквідація наслідків катастрофи у Сватовому. За сьогоднішній день знищено 1560 вибухонебезпечних предметів та очищено 1,8 гектара на території складу.