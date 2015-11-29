Бойовики продовжують як провокаційні, так і прицільні обстріли населених пунктів Донеччини

Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели неприцільні обстріли у напрямку Верхньоторецького, Авдіївки та Пісків, на Артемівському - з цих же видів зброї обстрілювали Артемове, Зайцеве, Майорськ та Кодему.

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Крім того, повідомляється, що сьогодні вночі терористи майже годину вели обстріл у напрямку Опитного з автоматичного гранатомету.

Прицільний вогонь по позиціях сил АТО з ручних гранатометів бойовики вели по Зайцевому, а зі стрілецької зброї – по Широкиному.