Бойовики продовжують як провокаційні, так і прицільні обстріли населених пунктів Донеччини

08:32, 29 листопада 2015
Війна
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З 18 години суботи до 6 ранку неділі терористи продовжали вести як провокаційний, так і прицільний вогонь по українських позиціях.

ато / ТСН

Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели неприцільні обстріли у напрямку Верхньоторецького, Авдіївки та Пісків, на Артемівському - з цих же видів зброї обстрілювали Артемове, Зайцеве, Майорськ та Кодему.

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Крім того, повідомляється, що сьогодні вночі терористи майже годину вели обстріл у напрямку Опитного з автоматичного гранатомету.

Прицільний вогонь по позиціях сил АТО з ручних гранатометів бойовики вели по Зайцевому, а зі стрілецької зброї – по Широкиному.

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