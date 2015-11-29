Бойовики продовжують як провокаційні, так і прицільні обстріли населених пунктів Донеччини
08:32, 29 листопада 2015Війна
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З 18 години суботи до 6 ранку неділі терористи продовжали вести як провокаційний, так і прицільний вогонь по українських позиціях.
Бойовики продовжують обстріли населених пунктів Донецької області / ТСН
Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели неприцільні обстріли у напрямку Верхньоторецького, Авдіївки та Пісків, на Артемівському - з цих же видів зброї обстрілювали Артемове, Зайцеве, Майорськ та Кодему.
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Крім того, повідомляється, що сьогодні вночі терористи майже годину вели обстріл у напрямку Опитного з автоматичного гранатомету.
Прицільний вогонь по позиціях сил АТО з ручних гранатометів бойовики вели по Зайцевому, а зі стрілецької зброї – по Широкиному.
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