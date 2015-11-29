За минулу добу в зоні АТО поранений один військовослужбовець - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув, проте один військовий отримав поранення", - сказав він.

В цілому за минулу добу в зоні АТО бойовики 35 раз обстріляли позиції українських військових.

За словами Мотузяніка, на Луганському напрямку вчора було спокійно, за винятком двох випадків ведення бойовиками неприцільного вогню в напрямку українських позицій поблизу Троїцького. Там НВФ відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

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У той же час на Донецькому напрямку кількість обстрілів помітно збільшилася в порівнянні з минулою добою. Так, вчора бойовики 33 рази відкривали вогонь на цьому напрямку.

Відновилися ворожі обстріли в районі Світлодарської дуги. Поблизу селища Луганське противник відкривав неприцільний вогонь з великокаліберних кулеметів чотири рази. Також понад півтори години тривала провокація ворога з використанням стрілецької зброї поблизу села Кодема.

Північніше Горлівки бойовики протягом доби відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, а після заходу сонця обстріляли українські позиції поблизу Зайцевого і Майорська з 82- і 120-мм мінометів.

Крім того, противник здійснив дві збройні провокації поблизу Верхньоторецького із застосуванням стрілецької зброї загальною тривалістю близько 50 хвилин.

У районі Донецького аеропорту було зафіксовано 7 ворожих обстрілів, під час яких застосовувалися гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Поблизу Мар'їнки вчора противник тричі порушив режим тиші, застосувавши ручні гранатомети і стрілецьку зброю.

На Маріупольському напрямку ворог виявляв активність і після заходу сонця, зробивши два короткострокові прицільних обстрілу з використанням стрілецької зброї українських позицій поблизу Широкино.