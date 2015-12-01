Терористи продовжують вести провокаційний вогонь на Донеччині

19:45, 01 грудня 2015
Війна
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Бойовики продовжують вести провокаційний вогонь на Донецькому, Артемівському та Маріупольському напрямках.

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

"Тиша у зоні проведення АТО протрималася недовго. Розпочинаючи з 10:30 ранку, загарбники продовжили вести провокаційний вогонь на Донецькому, Артемівському та Маріупольському напрямках", - сказано у ньому.

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Зокрема, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Новгородському, Авдіївці, Невельському, Красногорівці та Опитному. По Красногорівці та Невельському також було здійснено по одному пострілу з 82-мм мінометів.

З автоматичних гранатометів бойовики обстріляли Луганське та Новотроїцьке.

Крім того, терористи вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу Новгородського.

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