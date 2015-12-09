За добу в зоні АТО поранено п'ять українських військових
13:44, 09 грудня 2015Війна
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Олександр Мотузяник заявив, що втрат серед українських військових за добу немає.
За добу загиблих серед військових немає / Фото УНІАН
За минулу добу в зоні АТО 5 українських військових зазнали поранень, загиблих немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО загиблих українських військовослужбовців не було, однак 5 наших бійців були поранені», - сказав він.
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