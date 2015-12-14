Немає жодного дня, коли б не відбувалися обстріли з боку бойовиків - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав журналістам.

Секретар РНБО нагадав, що за Мінськими домовленостями Україна повинна повернути контроль над усією територію, яка є захопленою збоку Російської Федерацією. "Одна із головних задач Мінських домовленостей - це відновлення нашого контролю над українсько-російським кордоном", - заявив Турчинов.

Очільник Ради нацбезпеки і оборони зазначив, що Мінські домовленості будуть виконані тільки тоді, коли "останній російський солдат буде викинутий за межі української території".

Турчинов сказав, що Україна продовжує виконувати свої зобов'язання, а усі дії українських Збройних сил здійснюються в межах Мінських домовленостей.

Разом з тим він звернув увагу на провокативні заяви російської сторони, що нібито "українська армія бере під контроль міста".

"Я хочу сказати, що всі міста - українські! І питання (полягає у тому), що російська армія досі робить на українській території, і чому вони все роблять для того, щоби зірвати Мінські угоди?", - сказав Турчинов.

У зв'язку з чим він підкреслив, що "на превеликий жаль, ви знаєте, що постійно, щоденно відбуваються порушення російськими окупаційними військами і підконтрольними їм терористичним угрупованням Мінських домовленостей, і зокрема йдеться про ведення постійного вогню по українських позиціях", - наголосив Турчинов.

Секретар РНБО констатує, що останнім часом немає жодного дня, коли би не відбувалися обстріли, в тому числі і зі зброї, яка заборонена Мінськими угодами.

Водночас, він наголосив, що "наша задача стоїть не у формалізації якихось виборчих процесів (на Донбасі - УНІАН)... Ми розуміємо Мінські угоди як повне звільнення української території від російських загарбників".