Немає жодного дня, коли б не відбувалися обстріли з боку бойовиків - Турчинов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголошує, що Російська Федерація продовжує щоденно порушувати Мінські угоди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав журналістам.
Секретар РНБО нагадав, що за Мінськими домовленостями Україна повинна повернути контроль над усією територію, яка є захопленою збоку Російської Федерацією. "Одна із головних задач Мінських домовленостей - це відновлення нашого контролю над українсько-російським кордоном", - заявив Турчинов.
Очільник Ради нацбезпеки і оборони зазначив, що Мінські домовленості будуть виконані тільки тоді, коли "останній російський солдат буде викинутий за межі української території".
Турчинов сказав, що Україна продовжує виконувати свої зобов'язання, а усі дії українських Збройних сил здійснюються в межах Мінських домовленостей.
Разом з тим він звернув увагу на провокативні заяви російської сторони, що нібито "українська армія бере під контроль міста".
"Я хочу сказати, що всі міста - українські! І питання (полягає у тому), що російська армія досі робить на українській території, і чому вони все роблять для того, щоби зірвати Мінські угоди?", - сказав Турчинов.
У зв'язку з чим він підкреслив, що "на превеликий жаль, ви знаєте, що постійно, щоденно відбуваються порушення російськими окупаційними військами і підконтрольними їм терористичним угрупованням Мінських домовленостей, і зокрема йдеться про ведення постійного вогню по українських позиціях", - наголосив Турчинов.
Секретар РНБО констатує, що останнім часом немає жодного дня, коли би не відбувалися обстріли, в тому числі і зі зброї, яка заборонена Мінськими угодами.
Водночас, він наголосив, що "наша задача стоїть не у формалізації якихось виборчих процесів (на Донбасі - УНІАН)... Ми розуміємо Мінські угоди як повне звільнення української території від російських загарбників".