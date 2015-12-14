У січні бойові дії на Донбасі можуть активізуватися – експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

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Зараз, вважає експерт, є "критична точка", коли можуть бути зірвані і Мінські домовленості, і відбудеться ескалація конфлікту.

"Оскільки наступає зимовий період, і всі військові експерти кажуть фактично в один голос, що з замерзанням ґрунту можуть відновитися активні, масштабні бойові дії на Донбасі з використанням техніки, танків. Тобто бруду не буде, і можна буде їздити по полях, не тільки по дорогах і блокпостам", - сказав він.

Говорячи про Мінських домовленостях, зазначив, що "всі графіки були зірвані, дати, коли і що повинно було робитися, - все порушено".

"Ситуація трохи відкотилася назад ... Бо зрозуміло, що до 1 січня або 31 грудня, як було задумано авторами цього документа, повністю виконати цей алгоритм Мінських домовленостей неможливо", - сказав Горбач.

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Так, з військової точки зору, відзначив експерт, "загроза нової ескалації в цю зиму є дуже великою".

На думку Горбача, це може бути використане як "інструмент торпедування всіх Мінських домовленостей, навіть з їхнім перенесенням на 2016 рік".

Горбач вважає, що цієї зими, "приблизно в січні на нас чекають доленосні події, які стосуватимуться Мінських домовленостей: або вони будуть далі продовжені, або вони будуть повністю припинені, оголошені такими, що якась сторона виходить із цих домовленостей".

"Вони можуть бути тільки в такий спосіб розірвані - шляхом виходу однієї зі сторін... Буде боротьба за те, на кого покласти провину за їхній розрив", - сказав експерт.

У свою чергу, керівник Програми підтримки демократичних процесів Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко висловила думку, що буде перспектива продовження санкцій стосовно Росії. "Чи будуть продовжені Мінські домовленості, їх виконання, - звичайно, так. Тому що фактично доволі половинчасто вони були виконані", - сказала вона.

Так, експерт вважає, що пролонгація домовленостей відбудеться. "Чи будуть якісь нові формати, розірвання Мінських домовленостей, - станом на зараз дуже складно сказати", - додала Тищенко.

Вона висловила думку, що кардинально пункти домовленостей переписуватися не будуть, а термін дії деяких з них "протокольно" буде продовжено.

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Як повідомляв УНІАН, Посол Франції при ООН Франсуа Делатр заявляв, що президенти України, Франції, Росії та канцлер Німеччини під час зустрічі лідерів “нормандської четвірки” у Парижі 2 жовтня певною мірою перенесли термін виконання Мінських угод після 31 грудня.

“Під час саміту, який відбувся 2 жовтня у Парижі, чотири глави держав (лідери України, Франції, Російської Федерації та Німеччини) країн “нормандського формату” дещо зрушили первинний графік з 31 грудня 2015 року (щодо термінів виконання Мінських угод)”, - заявив Делатр.

2 жовтня президент Франції Франсуа Олланд сказав, що місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей можуть бути проведені тільки у наступному році.

”Щодо виборів. Це займе певний час. Ми не думаємо, що вибори зможуть пройти на територіях Східної України в умовах, які не будуть відповідати Мінським домовленостям. Ми в цьому впевнені, тому що нам потрібні три місяці для того, щоб їх організувати, і вони будуть організовані пізніше дати, яка передбачена для виконання Мінських домовленостей - 31 грудня 2015 року”, - сказав він.