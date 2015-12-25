Полторак закликав українців не боятися "змін на східному фронті"
15:06, 25 грудня 2015Війна
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Міністр оборони Степан Полторак закликав громадян України не боятися змін на східному фронті на Донбасі, а журналістів - не сіяти паніку.
Полторак закликав українців не боятися "змін на східному фронті" / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради реформ при Міноборони у Києві.
Зокрема, Полторак закликав громадян України не боятися змін на східному фронті і вірити у Збройні сили України, а журналістів - не сіяти паніку серед людей про те, що "хтось щось захопив".
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