Полторак закликав українців не боятися "змін на східному фронті"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради реформ при Міноборони у Києві.

Зокрема, Полторак закликав громадян України не боятися змін на східному фронті і вірити у Збройні сили України, а журналістів - не сіяти паніку серед людей про те, що "хтось щось захопив".

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