Бойовики повернулися у Комінтернове - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук. За даними штабу, «дочекавшись від’їзду представників СММ ОБСЄ, підрозділи російсько-терористичних військ знову завели туди техніку та важке озброєння».

Загалом від початку доби бойовики здійснили понад 40 збройних провокацій проти сил АТО. З великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї терористи відкривали вогонь в бік українських позицій поблизу Новгородського, Зайцевого, Майорська, Луганського, Пісків, Опитного, Мар’їнки.

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У прес-центрі також зазначають, що по Широкиному та Зайцевому вдарили з 82-мм мінометів. Біля Луганського терористи намагались поцілити по українських позиціях з протитанкового ракетного комплексу. Активно працювали сьогодні і ворожі снайпери, підкреслюється в повідомленні прес-центру.

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