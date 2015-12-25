Бойовики повернулися у Комінтернове - штаб
Терористи повернулися у Комінтернове, що поблизу Маріуполя.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук. За даними штабу, «дочекавшись від’їзду представників СММ ОБСЄ, підрозділи російсько-терористичних військ знову завели туди техніку та важке озброєння».
Загалом від початку доби бойовики здійснили понад 40 збройних провокацій проти сил АТО. З великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї терористи відкривали вогонь в бік українських позицій поблизу Новгородського, Зайцевого, Майорська, Луганського, Пісків, Опитного, Мар’їнки.
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У прес-центрі також зазначають, що по Широкиному та Зайцевому вдарили з 82-мм мінометів. Біля Луганського терористи намагались поцілити по українських позиціях з протитанкового ракетного комплексу. Активно працювали сьогодні і ворожі снайпери, підкреслюється в повідомленні прес-центру.
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Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі за участю представників України, Російської Федерації та ОБСЄ домовилася про повне припинення вогню на лінії зіткнення з 00.00 в ніч на 23 грудня.
У той же день бойовики з військовою технікою окупували селище Комінтерново, розташоване поблизу Маріуполя, однак пізніше покинули його.