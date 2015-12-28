За добу бойовики 35 разів порушили режим тиші в зоні АТО - штаб

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО.

З 18.00 вчорашнього дня до опівночі бойовики 13 разів застосовували зброю проти українських захисників.

По наших позиціях у Широкіному ворог прицільно вдарив з великокаліберних кулеметів і гранатометів.

На ділянці лінії розмежування "Донецьк - Горлівка" бандити зі стрілецької зброї, зокрема ворожий снайпер, обстріляли один з наших опорних пунктів н. у п. Новоселівка. Згодом недалеко від селища Новоселівка-Друга невелика група бойовиків спробувала перевірити пильність і надійність оборони Українських захисників. Бандити були вчасно виявлені, в результаті півгодинного бою противник відступив. Серед нападників можливі втрати.

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Крім того, проросійські бандформування ввечері кілька разів відкривали неприцільний вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів по Пісках, Авдіївці, Новгородському і Троїцькому.

Після опівночі не зафіксовано жодного випадку порушення російсько-терористичними військами режиму "повної тиші".