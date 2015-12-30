В ОБСЄ підтвердили присутність бойовиків в Комінтерново

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 28 грудня, повідомляє Українська правда.

"СММ відвідала Комінтерново у зв'язку з повідомленнями про присутність там озброєних членів "ДНР". У селищі СММ не зафіксувала озброєних людей або зброї, крім членів "ДНР", які їх супроводжували. У той же час СММ бачила численні сліди від коліс і гусениць військової техніки на головній вулиці. Далі члени "ДНР" не дозволили СММ пройти за межі головної вулиці з міркувань безпеки", - йдеться в повідомленні.

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При цьому на виході з селища спостерігачі опитали місцевих жителів, які підтвердили присутність бойовиків в Комінтернове.

"На блокпосту українських Збройних сил на південний схід від селища СММ розмовляла з трьома цивільними, які йшли з Комінтерново, і вони зазначили, що "члени ДНР" все ще в селищі, де займають порожні будинки", - сказано у звіті.

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