Геращенко заперечує наявність законопроекту про амністію бойовиків

Про це в інтерв'ю 5 каналу заявила народний депутат, представник президента України у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко.

"З цього питання є багато спекуляцій. Ми зараз дійсно вивчаємо досвід багатьох країн світу по амністії, але жодного законопроекту, або документа конкретного по амністії ніде не обговорювалося. Це буде прерогатива Верховної Ради", − повідомила Геращенко.

Вона підкреслила, що, в жодній країні світу амністія учасників конфлікту не проводилася до його завершення, оскільки це безкарність. "Також необхідно визначити злочини, які не підпадають під амністію, а це - вбивства, причетність до тероризму", - зазначила Геращенко.

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Крім цього Геращенко повідомила, що бойовики продовжують шантажувати українську сторону заручниками, постійно змінюючи умови.

Як повідомляв УНІАН раніше, представник України у підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко стверджує, що питання про амністію бойовиків не піднімалося і не приймалося в Мінську.