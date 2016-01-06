Бойовики "ДНР" завадили місії ОБСЄ потрапити до Комінтернового

Про це йдеться у звіті за 5 січня, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі місії продовжують слідкувати за безпековою ситуацією в районі Комінтернового (23 км на північний схід від Маріуполя).

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На останньому блокпосту українських Збройних сил з боку південно-західного в'їзду у селище, український командир на блокпості повідомив представникам місії, що близько 15 транспортних засобів "подорожували туди (у селище) і звідти впродовж дня".

Самі спостерігачі побачили тільки один транспортний засіб, який в'їжджав у селище.

"На околиці блокпостуКомінтерновогоЧитайте такожОБСЄ про ситуацію на Донбасі: у 2015 році відбулися позитивні події, однак повного припинення вогню все ще немає спостерігала 10 протитанкових мін, які були з'єднані дротом та розміщені вздовж бічного тротуару від дороги. Спеціальна моніторингова місія не змогла потрапити у селище зі сходу та півдня, тому що озброєні члени "ДНР" відмовили у доступі до селища", - стверджується у повідомленні.