СБУ затримала адміністратора сепаратистської спільноти в інтернеті та трьох бойовиків "ДНР"

На Донеччині Служба безпеки України затримала трьох бойовиків терористичного угруповання "ДНР". Про це повідомляє прес-служба відомства.

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"Працівники СБУ затримали мешканця селища Новотроїцьке Волноваського району, який приєднався до терористів у червні минулого року. У складі незаконного збройного угруповання фінансової поліції "ДНР" він зі зброєю у руках здирав кошти з підприємців для поповнення бюджету терористів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у місті Білицьке на Донеччині затримали бойовика терористичного угруповання "Восток". Терорист вже надав важливі свідчення причетності Російської Федерації до організації збройного конфлікту на Донбасі, оскільки неодноразово залучався до розвантаження "гуманітарних" конвоїв з РФ.

Ще один бойовик приєднався до незаконних збройних угруповань у травні 2014 року. Згодом він залишив терористів і переховувався від кримінального переслідування на території Росії. Перед новорічними святами бойовик повернувся до Костянтинівки де і був затриманий СБУ.

Також відзначається, що СБУ затримала працівника однієї з райдержадміністрацій Донеччини, який створив сепаратистську спільноту в одній з соціальних мереж російського походження.

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"Учасники групи розповсюджували матеріали, що дискредитували українську владу та закликали до входження звільнених від сепаратистів територій Донецької області до "ДНР". Також мережа використовувалася для передачі терористам інформації про дислокацію та переміщення українських підрозділів", - підкреслили в СБУ.