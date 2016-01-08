Бойовики продовжують не допускати місію ОБСЄ у Комінтернове - штаб

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання журналістів.

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«Комінтернове ситуація не змінилася - бойовики його не покинули. Представниками місії ОБСЄ помічені в ньому озброєні люди, але їх не допустили, щоб проінспектувати ситуацію. Була інформація, що частина бойовиків переодяглася в цивільний одяг», - сказав Лисенко.