Бойовики продовжують не допускати місію ОБСЄ у Комінтернове - штаб
14:13, 08 січня 2016Війна
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Бойовики продовжують не допускати спостерігачів ОБСЄ в окуповане ними Комінтернове.
Частина бойовиків переодяглася в цивільний одяг / youtube.com
Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання журналістів.
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«Комінтернове ситуація не змінилася - бойовики його не покинули. Представниками місії ОБСЄ помічені в ньому озброєні люди, але їх не допустили, щоб проінспектувати ситуацію. Була інформація, що частина бойовиків переодяглася в цивільний одяг», - сказав Лисенко.
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