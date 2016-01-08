На адмінкордоні з Кримом помічено два російські розвідувальні літаки - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Вчора польотів ворожих БПЛА в районі проведення АТО зафіксовано не було, проте був помічений політ двох російських літаків-розвідників уздовж адміністративного кордону з окупованим Кримом», - сказав Лисенко.