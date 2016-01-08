На адмінкордоні з Кримом помічено два російські розвідувальні літаки - Лисенко
14:21, 08 січня 2016Війна
391 0
Вчора вздовж адміністративної лінії з окупованим Кримом було помічено два російських розвідувальних літаки.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожБойовики продовжують не допускати місію ОБСЄ у Комінтернове - штаб
«Вчора польотів ворожих БПЛА в районі проведення АТО зафіксовано не було, проте був помічений політ двох російських літаків-розвідників уздовж адміністративного кордону з окупованим Кримом», - сказав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter