Доба в зоні АТО: бойовики 29 разів обстріляли українських військових

Ситуація в зоні проведення АТО залишається без змін. Впродовж минулої доби бойовики 29 разів порушили режим «повної тиші».

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети, бойовики продовжували час від часу відкривати вогонь в бік наших позицій неподалік тимчасово окупованого Донецька та на околицях Горлівки», - йдеться у повідомленні.

В штабі АТО зазначають, що впродовж ночі бойовики застосовували зброю в районі Мар’їнки, Пісок, Опитного, Новгородського та Луганського.

Читайте такожБойовики "ЛНР" відмовилися виконати власну обіцянку щодо звільнення полонених

На Маріупольському та Луганському напрямках бойовики зброю не використовували.

«Після опівночі незаконні збройні формування взагалі не порушували умов попередніх домовленостей про незастосування зброї», - резюмують у прес-центрі АТО.