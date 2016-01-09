У Донецькій області бойовики обстріляли Зайцеве, поранено місцеву жительку

Проросійські бойовики обстріляли селище Зайцеве, північніше тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, зі стрілецької зброї та гранатометів, поранивши місцеву жительку.

Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції на своїй сторінці у Facebook.

«Використовуючи брехливі ЗМІ так званої «ДНР», бандити звинуватили у здійсненні обстрілів українських захисників. Водночас, повідомили, що допомогу жінці надають члени проросійського незаконного збройного формування», - сказано у повідомленні.

Разом з тим у прес-центрі уточнили, що невідкладну медичну допомогу постраждалій надали саме українські бійці, після чого доклали всіх зусиль, щоб евакуювати її та інших місцевих із найбільш вірогідного району влучання ворожих куль та гранат.

У штабі АТО вважають сьогоднішній обстріл черговою заздалегідь спланованою провокацією, яка покликана скомпрометувати Збройні сили України.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби у зоні проведення АТО було зафіксовано 29 обстрілів українських позицій, загиблих чи поранених серед українських військовослужбовців немає.