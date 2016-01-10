Штаб АТО зафіксував 28 обстрілів з боку бойовиків 9 січня

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

Зазначається, що найбільше епізодів порушення противником режиму "повної тиші" було на Горлівсько-Світлодарській дузі та в районі тимчасово окупованого Донецька.

Зокрема, українські позиції біля Новгородського бойовики ввечері вкотре обстріляли з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів, гранатометів, а також забороненого Мінськими домовленостями озброєння танку. По опорному пункту сил АТО, що розташований поруч, загарбники відкривали вогонь з озброєння БМП.

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З 18:00 вчорашнього дня до опівночі російсько-терористичні гібридні бандформування неодноразово вдавались до збройних провокацій із застосуванням стрілецької зброї в районі Мар'їнки, Опитного, Авдіївки, Троїцького, Новгородського, Зайцевого та Луганського.

На Луганщині та Маріупольському напрямку бойовики зброю не застосовували.

З початку цієї доби бойовики лише один раз відкривали вогонь - зі стрілецької зброї біля Новгородського.

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