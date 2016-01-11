Розвідка повідомляє про заборонене озброєння біля Стаханова й Моспиного

Про це йдеться у повідомленні ГУ розвідки Міноборони.

Зазначається, що ця інформація надана представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Повідомляється, що 10 січня з боку бойовиків було здійснено 21 обстріл зі стрілецької зброї, гранатометів та танків, з них: 12 – Луганське, Зайцеве, Майорськ, Ленінське, Новгородське, Троїцьке (Слов'янський напрямок); сім – Опитне, Піски, шахта Бутовка (Донецький напрямок); один – Старогнатівка (Волноваський напрямок); один – Широкине (Маріупольський напрямок).

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За даними розвідки, протягом доби зусилля противника зосереджувались на: перегрупуванні/посиленні передових підрозділів на Сєвєродонецькому та Слов'янському напрямках; підтриманні угруповання російських окупаційних військ у готовності до негайного задіяння; прихованому розміщенні забороненого Мінськими домовленостями озброєння на Сєвєродонецькому, Донецькому та Маріупольському напрямках; інженерному обладнанні місцевості на Слов'янському та Волноваському напрямках та проведенні планових заходів бойової підготовки.

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