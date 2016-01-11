На Донбасі "командування" вилучає у бойовиків паспорти – штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

"За даними української розвідки, в підрозділах організованого злочинного угрупування з назвою "5 окрема мотострілецька бригада", що безчинствує на тимчасово окупованих територіях України, близько 300 бойовиків написали рапорти про звільнення й виказали небажання надалі проходити "службу" в лавах НЗФ", - сказано у повідомленні.

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У штабі пояснюють, що це пов’язано зі зменшенням фінансування, яке надходить від російських кураторів, а також незадовільним виконанням завдань: "Відповідно до указу Захарченка й наказів командирів "1 та 2 АК", з 1 січня бандитам припинили виплачувати додаткову грошову надбавку за участь у бойових діях".

"З метою недопущення дезертирства, ватажки російсько-терористичних бандформувань, яких курує влада РФ, розпорядились вилучити паспорти у бойовиків. Пояснили цей крок як нібито однієї з умов для виплати грошового забезпечення. Цей факт також підтверджує бойовик "9 окремого мотострілецького полку" з позивним "Комісар", який "служив" в батальйоні комбата "Веселого" та нещодавно був затриманий українськими розвідниками", - додали у прес-центрі.

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