У підрозділах бойовиків спалах епідемії ГРВІ, ліків їм не дають - речник штабу АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Зокрема, у так званому "танковому батальйоні" віртуальної "ДНР" "Дизель" захворіло більше половини особового складу", - сказав Миронович.

Він зауважив, що ватажок своїх підлеглих не випускає із приміщень, а медикаментів там немає.

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"Є інформація, що найманці бунтують, а деякі намагаються самовільно залишити це бандугруповання", - повідомив речник.

У той же час, за його словами, у підрозділах сил АТО випадків спалаху епідемії не зафіксовано.

"Зараз активно працюють мобільні групи військових лікарів, які проводять профілактичні заходи захворювань практично на всіх, навіть найнебезпечніших напрямках зони антитерористичної операції", - сказав Миронович.

Крім того, він повідомив, що особовий склад забезпечений необхідним теплим одягом, засобами обігріву та пальним для них, а також достатньою кількістю харчів із високим вмістом вітамінів.