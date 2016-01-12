Бойовики "ЛНР" посилюють тактичну групу на західному рубежі - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний спротив».

За даними групи, «військове керівництво «ЛНР» продовжує посилювати свою тактичну групу, розгорнуту по рубежу Калинове - Веселогорівка - Санжарівка. Посилення надходить через Брянку, Алмазну та Вергулівку».

Зокрема, по дорозі з міста Алмазна на Ганнівку зафіксовано 4 МТ-ЛБ, 2 "Урали" (один КУНГ з польовою кухнею на причепі) і 2 БРМ-1К. Колона рухалася в бік Веселогорівки в сутінках і з дотриманням заходів маскування.

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«Поява в районі Калинового також танків (зафіксовано як мінімум 4 од.), використання їх в обстрілі передових позицій українських військ, говорить про істотне посилення військ «ЛНР» на цьому напрямку. У поєднанні з появою схід Горлівки батальйонної тактичної групи «ДНР» (з артилерією) змушує побоюватися активних дій противника в районі Світлодарского плацдарму і в цілому на Артемівському напрямку», - зазначили в «ІС».