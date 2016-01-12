У Білорусі затримали безробітного за підозрою в участі в "ДНР" - ВВС

Заарештований розшукувався білоруською міліцією за зовсім іншим звинуваченням - як злісний неплатник аліментів, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

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Його затримали в Мінську, після чого відправили в Пружанський район Брестської області, де проти нього заведено справу.

"Коли його привезли в Пружани, почали працювати, з'ясувалося, що він брав участь у бойових діях на території Донецької і Луганської областей у складі бойових загонів. Має нагороди, надав цього підтвердження під час опитувань", - повідомив журналістам начальник УВС Брестського облвиконкому генерал-майор міліції Федір Балейко.

Тепер за найманство заарештованому загрожує тюремне ув'язнення на термін від трьох до семи років.

Білоруська влада підозрює, що в бойових діях у сусідній Україні беруть участь понад 100 білоруських громадян, і попереджує, що на батьківщині усім їм загрожує кримінальне переслідування, незалежно від того, за яку із сторін конфлікту вони воювали.

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Крім того, міліція Білорусі відзначає значне зростання числа злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї, у прикордонних з Україною регіонах.