Серед бойовиків проводять зачистки, почалися масові звільнення і дезертирство - штаб

Про це заявив начальник прес-центру штабу Антитерористичної операції Олексій Мазепа, повідомляє "112 Україна".

"Ситуація з тієї сторони, яка надходить до нас від наших розвідувальних органів, дуже така неординарна, так як в зв'язку зі зменшенням виплати зарплат бойовикам в цьому році у них почалися масові звільнення і дезертирство. Також тривають зачистки серед керівного складу НЗФ, їх намагаються привести до єдиного керівництва. Також ми фіксуємо проведення заходів з бойової підготовки в так званих армійських корпусах", - зазначив він.

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За словами Мазепи, ситуація в зоні АТО залишається напруженою, ні про яке повне припинення вогню, про який заявила російська сторона, мови поки не йде. "В даний час зафіксовано 13 обстріли, переважно зі стрілецької зброї", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, українська розвідка фіксує чергові факти загибелі російських кадрових військових на Донбасі.