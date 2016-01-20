На окупованому Донбасі офіцери РФ проведуть навчання всіх підрозділів бойовиків - розвідка

Про це заступник директора департаменту Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Вчора стало відомо про проведення в районі Тореза навчань танкових і мотострілкових підрозділів 1 АК під керівництвом групи старших офіцерів ЗС РФ.

"Передбачається, що після цього будуть проведені такі ж навчання і в інших підрозділах, на інших полігонах на окупованих територіях", - заявив Скібіцький.

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За його словами, бойовики продовжують обстріл українських позицій в зоні АТО.

"За минулу добу було зафіксовано 24 обстріли, найбільша кількість - на Донецькому напрямку", - зазначив заступник директора департаменту ГУР.

Також він повідомив про основні напрямки підготовки бойовиків.

"В основному, на сьогоднішній день йде поставка боєприпасів, матеріально-технічних засобів для проведення бойової підготовки та повсякденної діяльності і накопичення цих запасів на окупованій території України", - повідомив Скібіцький.

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