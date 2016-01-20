На окупованому Донбасі офіцери РФ проведуть навчання всіх підрозділів бойовиків - розвідка
На тимчасово окупованих територіях Донбасу в рядах бойовиків заплановано проведення навчань всіх підрозділів під керівництвом офіцерів збройних сил Російської Федерації.
Про це заступник директора департаменту Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".
Вчора стало відомо про проведення в районі Тореза навчань танкових і мотострілкових підрозділів 1 АК під керівництвом групи старших офіцерів ЗС РФ.
"Передбачається, що після цього будуть проведені такі ж навчання і в інших підрозділах, на інших полігонах на окупованих територіях", - заявив Скібіцький.
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За його словами, бойовики продовжують обстріл українських позицій в зоні АТО.
"За минулу добу було зафіксовано 24 обстріли, найбільша кількість - на Донецькому напрямку", - зазначив заступник директора департаменту ГУР.
Також він повідомив про основні напрямки підготовки бойовиків.
"В основному, на сьогоднішній день йде поставка боєприпасів, матеріально-технічних засобів для проведення бойової підготовки та повсякденної діяльності і накопичення цих запасів на окупованій території України", - повідомив Скібіцький.
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