Напади на спостерігачів ОБСЄ свідчать про погіршення безпеки на Донбасі - прес-секретар Кучми

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Прес-секретар повідомила, що Кучма заявив про стурбованість у зв'язку з фактами нападу на представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які мали місце минулого тижня на непідконтрольній Україні частині Донбасу.

"Це свідчить про погіршення умов безпечної роботи працівників моніторингової місії в окремих районах Донецької та Луганської областей", - повідомила Оліфер.

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня поблизу Мар'їнки Донецької області бойовики з снайперської зброї обстріляли машину представників ОБСЄ. Представники СММ не постраждали, проте автомобіль було пошкоджено.