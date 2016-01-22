Минулої доби в зоні АТО жоден український військовий не загинув - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, один військовослужбовець травмувався внаслідок підриву на вибуховому пристрої у селищі Сизе Станично-Луганського району, ще один був поранений.

Як повідомлялось, минулої доби ситуація в зоні АТО різко загострилася, бойовики 69 разів обстріляли українських військових.