Бойовики "ДНР" звинуватили представника місії ОБСЄ у зборі розвідданих у Комінтернове - звіт

Про це йдеться в звіті за 21 січня, опублікованому сьогодні.

"Члени "ДНР" на блокпосту в Комінтернове (23 км на північний схід від Маріуполя) відмовили Спеціальній моніторинговій місії у проїзді в напрямку Водяного (19 км на північний схід від Маріуполя), звинувачуючи одного спостерігача в причетності до збору розвідувальних даних", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, бойовики "ДНР" сказали, що представники ОБСЄ можуть прослідувати далі без цього спостерігача, або разом з ним за умови, якщо той віддасть особисте обладнання, яке за твердженням місії не експлуатувалося в той час.

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"Спеціальна моніторингова місія відмовилася і повернулася назад", - йдеться в повідомленні.

При цьому бойовики "ДНР" сказали, що якщо цей спостерігач буде у складі майбутніх патрулів, які будуть слідувати в Комінтерново, то місії не буде дозволено в'їхати в селище.