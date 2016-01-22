Бойовики "ДНР" звинуватили представника місії ОБСЄ у зборі розвідданих у Комінтернове - звіт
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляє, що бойовики угруповання "ДНР" звинуватили представника місії ОБСЄ у зборі розвідувальних даних біля селища Комінтернове.
Про це йдеться в звіті за 21 січня, опублікованому сьогодні.
"Члени "ДНР" на блокпосту в Комінтернове (23 км на північний схід від Маріуполя) відмовили Спеціальній моніторинговій місії у проїзді в напрямку Водяного (19 км на північний схід від Маріуполя), звинувачуючи одного спостерігача в причетності до збору розвідувальних даних", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, бойовики "ДНР" сказали, що представники ОБСЄ можуть прослідувати далі без цього спостерігача, або разом з ним за умови, якщо той віддасть особисте обладнання, яке за твердженням місії не експлуатувалося в той час.
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"Спеціальна моніторингова місія відмовилася і повернулася назад", - йдеться в повідомленні.
При цьому бойовики "ДНР" сказали, що якщо цей спостерігач буде у складі майбутніх патрулів, які будуть слідувати в Комінтерново, то місії не буде дозволено в'їхати в селище.