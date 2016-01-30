Минулої доби біля Зайцевого було поранено 2 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден військовий не загинув, але двоє воїнів отримали поранення … Це був підрив на розтяжці в районі Зайцево», - сказав Лисенко.

За його словами, на Донецькому напрямку найбільше порушення режиму припинення вогню було зафіксовано в районі Донецького аеропорту та в околицях Горлівки. Там бойовики застосували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети.

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Крім того, ввечері 29 січня в районі селища Зайцеве бойовики стріляли із заборонених мінометів калібром 82 мм та 120 мм. Біля Новгородського був зафіксований обстріл із ворожого БМП.

«На Маріупольському напрямку активізувалися ворожі снайпери. Їх зафіксували поблизу Мар'їнки та Красногорівки. Також бойовики порушили перемир’я, відкриваючи вогонь зі стрілецької зброї поблизу Широкиного та Старогнатівки. Поблизу селища Гнутове бойовики знову застосували міномет калібром 82 міліметри», - додав Лисенко.

На Луганському напрямку неподалік Новозванівки бойовики стріляли по позиціях українських військових з гранатометів та мінометів калібром 82 мм.

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