Силам АТО під Дебальцевим в лютому 2015 протистояли 19 тисяч бойовиків НВФ і військових РФ - генерал ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генерал-майор ЗСУ Олександр Сирський сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, станом на 27 січня 2015 року в секторі «С» було залучено близько 13 тисяч осіб особового складу українських військ.

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«Безпосередньо в районі Дебальцевського виступу в лютому 2015 року сили становили близько 4,7 тисячі військовослужбовців. Силам АТО протистояли угруповання незаконних збройних формувань та російсько-терористичних військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб», - заявив Сирський.

Також він додав, що в цілому противник створив потужні угруповання і фактично мав перевагу по всіх основних зразках важкого озброєння, в тому числі по танках – в 3 рази, по артилерії – в 4 рази.

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