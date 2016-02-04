ОБСЄ заявляє про перестрілку між українськими військовими і бойовиками в районі Комінтернового

Про це йдеться у звіті місії за 3 лютого, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі місії відзначили, що у Водяному солдат українських Збройних сил повідомив про перестрілку з бойовиками «ДНР», які розміщуються у Комінтерновому. Як зазначив український військовий, обмін вогнем відбувся минулого вечора поміж 19:30 та 20:00, і за його словами, бойовики «ДНР» намагалися увійти у село.

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"Перестрілка приблизно в цей час і у цьому районі була зафіксована камерами спостереження Спеціальної моніторингової місії, які розташовані у Широкиному (20 км на схід від Маріуполя)", - йдеться у повідомленні.

Мешканці Комінтернового повідомили спостерігачів, що чули минулого вечора перестрілку.

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Місія не мала можливості прямо прослідувати між Комінтерновим та Водяним, оскільки дорога була заблокована саморобною барикадою.