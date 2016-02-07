Бойовики продовжують обстріли з важкої зброї: "найгарячіше" було біля Красногорівки - штаб

На Донецькому напрямку в зоні проведення антитерористичної операції бойовики обстрілюють українські опорні пункти з великокаліберної зброї, на Луганському напрямку ситуація спокійна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив на брифінгу в Києві.

За його словами, на Луганському напрямку зараз триває абсолютне затишшя.

"Донецький напрям: вчора на Светлодарской дузі відбулися дві провокації противника із застосуванням гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. На північних околицях Горлівки спостерігалися бої низької інтенсивності", - повідомив Мотузяник.

За його словами, в районі Донецького аеропорту не припиняються ворожі провокації, але важке озброєння бойовики не застосовували.

"Найбільшу активність ворог виявляв біля Красногорівки. Після опівночі бандформування почали обстрілювати українські позиції з мінометів калібру 82 і 120 мм. Обстріл припинили лише засвітла. Тоді ворог випустив понад 75 мін", - повідомив Мотузяник.

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Також він зазначив, що на Маріупольському напрямку активізувалися снайперські обстріл позицій сил АТО, в результаті чого був поранений один український військовий.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби терористи 47 раз обстріляли позиції українських силовиків, втрат серед військовослужбовців немає.