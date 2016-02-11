Прикордонники призупиняли пропуск на КПВВ "Мар'їнка" через виявлення озброєних диверсантів

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, учора прикордонники та військовослужбовці ЗСУ, які несуть службу на блокпосту «Мар'їнка», запобігли просування ДРГ російсько-терористичних військ.

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Так, згідно з повідомленням, близько 15 години у 200 метрах від блокпоста був помічений невідомий чоловік у камуфляжній одязі, який рухався з непідконтрольною території, а в руках тримав предмет, схожий на РПГ. Прикордонники та українські військові відкрили попереджувальний вогонь, після чого невідомий зник у лісосмузі, де знаходилися ще 4 людини в камуфляжі.

«Щоб не допустити провокацій і убезпечити життя громадян, з 14:50 до 15:10 тимчасово припинявся пропуск осіб на КПВВ «Маріїнка», розташованому на цьому напрямку», - наголошується в повідомленні.

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