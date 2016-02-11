Випалена земля: Тука розповів про розграбовані підприємства і затоплені шахти на Донбасі

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука в інтерв'ю виданню "Лига.net" розповів про тактику руйнування інфраструктури Донбасу.

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"Я спілкувався з фахівцями, які займалися відновленням інфраструктури у Грузії після того, як там побували росіяни. З їх досвіду: коли вони йдуть, то після себе залишають випалену землю", - розповів Лою.

Він додав, що "цілеспрямовано знищується інфраструктура - лікарні, школи, мости, підприємства".

"З того боку вже постійно надходить інформація про постійне вивезення наших підприємств на територію Росії. Йде їх демонтаж з подальшим монтажем в РФ, але чимало фактів, коли просто вивозяться в якості металобрухту", - зазначив Лою.

Крім того, фіксуються випадки, коли підприємства в результаті порушення технологічної дисципліни приходять в такий стан, що відновити їх роботу практично неможливо: "Наприклад, за моїми даними, велика проблема, майже за рамками, у нас буде з відновленням феросплавного заводу".

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Також, за словами Туки, на міжнародному рівні вже вивчають питання про затоплені бойовиками шахти.