Поставки РФ озброєння на Донбас говорять про підготовку нею наступу - розвідка
На окуповані території Донецької і Луганської областей здійснюється поставка озброєння і боєприпасів, що свідчить про підготовку з боку Росії наступу на позиції сил АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.
За його словами, ГУ розвідки виявляються факти прихованого постачання Росією озброєння, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів на територію України.
Зокрема, автомобільними дорогами через пункт пропуску "Довжанський" заїхало близько 30 вантажівок з боєприпасами та військовим майном на військові склади так званого 2-го армійського корпусу бойовиків в Луганську, Красному Лучі та Стаханові. Це сталося 6 лютого.
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А в районі населеного пункту Червоний Жовтень в Луганській області, за словами Скібіцького, колони військової техніки та особового складу пройшли 8 лютого.
Крім того, за його словами, залізницею за тиждень прибули 3 військових ешелони з Ростова-на-Дону в Іловайськ. Вони доставили танки, БМП, самохідні артилерійські установки, гаубиці, військові автомобілі, близько 300 тонн боєприпасів і понад 300 тонн паливно-мастильних матеріалів.
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"Також виявлений військовий ешелон, який доставив з Ростова-на-Дону в Харцизьк близько 250 тонн боєприпасів", - сказав представник розвідки.
Він зробив висновок, що всі ці факти свідчать про підготовку Росії до наступу.
"Таким чином, Російська Федерація здійснює заходи щодо нарощування запасів боєприпасів і пально-мастильних матеріалів. Не виключено, що йде активна підготовка до відновлення активних наступальних бойових дій", - сказав Скібіцький.