Місія ОБСЄ та СЦКК посилять взаємодію у випадках перешкоджання роботі спостерігачів - Хуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу в Донецьку.

Хуг розповів, що сьогодні вранці у Соледарі провів зустріч з українськими і російськими генералами із СЦКК.

“Ми домовились, що наша співпраця між Спеціальною моніторинговою місією і генералами зі Спільного центру з контролю та координації повинна бути посилена, та покращена”, - сказав Хуг.

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Зокрема, за його словами, спостерігачі ОБСЄ вимагатимуть втручання СЦКК в тих випадках, коли робота місії буде зустрічати обмеження.

“Я нагадав їм про їх зобов’язання у відповідності з Мінськими угодами, і одне важливе зобов’язання полягає у сприянні встановленню повного і всеосяжного режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування”, - заявив Хуг.

Іншим зобов’язанням СЦКК він назвав сприяння роботі місії ОБСЄ у вирішенні проблем, які пов’язані з процесом здійснення спостереження і контролю над відведення озброєння.

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“І третє – вони також несуть відповідальність у надані допомоги щодо забезпечення нашої безпеки”, - сказав Хуг.

При цьому він заявив, що під час розмови з представниками СЦКК, нагадав, що українська і російська сторони повинні взаємодіяти разом, щоб досягнути виконання перелічених ним зобов’язань.