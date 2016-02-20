Розвідка поінформувала ОБСЄ про зосередження танків і "Градів" бойовиків на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони.

"Українською стороною надана інформація представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, артилерійських систем калібром понад 100 мм та 122 мм РСЗВ “Град” у районах Петровське, Карло-Марксове, Єнакієве, Бугаївка, Ганнівка, Харцизьк та Комсомольське", - сказано у повідомленні.

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Водночас українською розвідкою були виявлені чергові факти посилення боєздатності з’єднань та частин 1 і 2 армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Зокрема, 18-19 лютого спостерігалось переміщення озброєння та бойової техніки, особового складу і боєприпасів до таких міст як Антрацит (ешелон з військовою технікою, у тому числі гармати, вантажні автомобілі), Ровеньки (15 одиниць бронетехніки) та Донецьк (два автомобілі з боєприпасами до АГС та стрілецькою зброєю).

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