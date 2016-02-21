У Волновасі поліція затримала сирійця з гранатою

У Волновасі співробітники поліції затримали громадянина Сирії з гранатою і 21 патроном, повідомляє Новое время.

На початку лютого співробітники поліції Волновахи отримали інформацію, що місцевий житель на ім'я Іван зберігає у себе вдома боєприпаси.

"Іваном" виявився громадянин Сирії, який понад 15 років проживає в Україні та займається продажем овочів на ринку", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці провели обшук у квартирі затриманого, під час якого виявили в салоні автомобіля Мерседес бойову гранату РГД-5 та 21 патрон калібру 5,45 мм.

Чоловік пояснив правоохоронцям, що знайшов боєприпаси недалеко від своєї дачі.

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Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років по 1 ч. ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).