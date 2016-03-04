З початку року на Донбас прибуло 1,7 тисячі окупантів, підготовлених на полігонах РФ – розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«З початку року прибуло близько 1,7 тисячі осіб, що пройшли підготовку на полігонах в Ростовській області Росії. Перекидання російських військовослужбовців на окуповані території здійснюється під виглядом місцевих мешканців у цивільній формі одягу. Після того як вони прибувають на територію України, вони перевдягаються у військову форму та приступають до виконання бойових завдань», - наголосив представник військової розвідки.

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Для дислокації підрозділів російських окупаційних військ, за його словами, широко використовуються будівлі шкіл, дитячих садків та інших закладів освітньої і соціальної інфраструктури.

«За даними розвідки, окупаційні війська сьогодні використовують щонайменше 80 шкіл, дитячі садочки, гуртожитки навчальних закладів. Як правило, такі об’єкти розташовані у житлових кварталах населених пунктів і дуже активно використовуються бойовиками для здійснення провокацій», - повідомив Скібіцький.