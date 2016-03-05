Бойовики навіть не приховують заборонені Мінськими угодами САУ, "Гради" і танки - розвідка
15:26, 05 березня 2016Війна
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Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, САУ та 122-мм РСЗВ “Град” у районах Калинівка, Лозове та Маркине.
REUTERS
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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Також зазначається, що ситуація в зоні проведення АТО характеризується інтенсивним вогневим впливом противника на підрозділи українських військ.
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Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО бойовики 50 раз обстріляли українських військових, найбільше – на Донецькому напрямку.
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