Штаб: За добу бойовики 52 рази відкривали вогонь, найбільше обстрілів - на Донецькому напрямку

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

"По позиціям ЗСУ російські найманці вели вогонь з мінометів та артилерії великого калібру, випустивши при цьому близько 150 мін та 22 снаряди. Наскладнішою обстановка була в районі Авдіївки. Ворог впродовж дня та до опівночі обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї укріплення сил АТО в районі н.п. Новгородське, Троїцьке, Луганське, Широкіно, Майорськ, Зайцеве та Новозванівка. Снайпери російських терористів вели вогонь поблизу Пісків та Старогнатівки", - йдеться у повідомленні.

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Напруженою залишається обстановка в районі Мар’їнки. Контрольний пункт «Мар’їнка» обстріляв ворожий снайпер, наголосили у штабі.

"Неприцільний вогонь бойовики вели в напрямку наших укріплень з мінометів поблизу позиції «Зеніт» на околиці Авдіївки та зі сторони тимчасово окупованого Первомайська по Богуславському. З гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи обстрілювали позиції українських бійців поруч з Пісками, Опитним, Луганським, Новозванівкою та Троїцьким. З опівночі активність ворога суттєво знизилась", - йдетьсяу повідомленні.