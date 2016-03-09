Українські військові закріпилися біля Ясинуватської розв'язки під Авдіївкою - волонтери

Про це повідомляють волонтери групи "Повернись живим", посилаючись на бійців з Авдіївки.

"Ми не планували, але вийшло так, що відповідаючи на їхній вогонь, взяли під вогневий контроль Ясинуватську розв'язку", - розповіли військові волонтерам.

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Ще один волонтер, координатор проекту "Стоп Терор" Семен Кабакаєв заявляє, що розв'язка повністю перейшла під контроль ЗСУ. "На цьому етапі проїзд цивільних заборонений, у кадрових військових РФ та місцевих бойовиків паніка, вони не очікували на такий підсумок подій", - пише Кабакаєв у Facebook.

Развязка Ясиноватой перешла под контроль военных ВСУ.Это малая победа в большой войне, которая будет длится еще не один... Posted by Semen Kabakaev on Tuesday, March 8, 2016

Волонтери руху "Повернись живим" підтверджують, що у цьому місці перекритий рух транспорту і їздити туди не можна, але повідомляють, що Ясинуватська розв'язка ще не під українським контролем. "Відстань між нашими військами і "ДНРівцями" скоротилась до 500 метрів", - повідомили волонтери.

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"Загалом, ситуація на Авдіївському напрямку значно погіршилась. Без перестанку вже кілька діб українські військові відбивають ворожі атаки. У 16 батальйоні 58 бригади кілька бійців отримали поранення. Загалом – легкі. Одного у тяжкому стані доправили до лікарні. Російські війська, посилюючи свою кількість, за допомогою мінометів і танків, здійснюють спроби відтіснити військових ЗСУ, але наші хлопці утримують позиції", - йдеться у повідомленні.

Військові ЗСУ закріпилися біля Ясинуватської транспортної розв’язки. Про це повідомляють самі бійці з Авдіївки.«Ми не ... Posted by Повернись живим on Tuesday, March 8, 2016

У штабі АТО про Ясинуватську розв'язку нічого не повідомляють. Зазначається, 8 березня після одного з обстрілів з боку Ясинуватої українські позиції атакувала ДРГ бойовиків, але напад було відбито. Також у штабі АТО повідомляють, що 5-8 березня загинуло щонайменше 9 бойовиків зі складу ДРГ, які діяли в напрямку Авдіївки. Крім того, поранення отримали 13 диверсантів.

В районі Авдіївки ЗСУ відбили атаку ДРГ сепаратистів8 березня, впродовж дня, поблизу н.п. Авдіївка, окупаційні війська ... Posted by Прес-центр штабу АТО on Tuesday, March 8, 2016

Як зазначає ТСН, бойовики підтверджують встрату контролю над даною трасою, яка наразі контролюється українськими військовими.