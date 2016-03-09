ДРГ бойовиків обстріляла спостережний пункт ЗСУ в районі Трьохізбенки - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

За минулу добу бойовики продовжили обстріли позицій ЗСУ, у тому числі з забороненої Мінськими угодами зброї.

Зафіксовані 43 обстріли, з них 37 - на Донецькому напрямку, і 5 на Маріупольському.

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По опорних пунктах поблизу Опитного, Авдіївки, Луганського і Зайцевого терористи здійснили 12 мінометних обстрілів. Під мінометним вогнем опинилися захисники шахти Бутівка і позиції "Зеніт".

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З БМП ворог вів вогонь по наших бійцях у районі Луганського.

Зі стрілецької зброї, кулеметів і гранатометів різних систем російські терористи обстрілювали укріплення сил АТО неподалік Пісків, Миронівського, Новгородського, Троїцького, Красногорівки, Майорського і Верхнеторецка.

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На Маріупольському напрямку активізувалися бойовики неподалік Широкіного, Старогнатівки і Мар'їнки.

Близько 19:00 ДРГ підійшла до спостережного пункту ЗСУ біля Трьохізбенки на відстані до 200 метрів і відкрила вогонь із стрілецької зброї. Особовим складом було відкрито вогонь. У 19:35 противник припинив ведення вогню і відійшов на інший берег річки. Втрат серед наших бійців немає.