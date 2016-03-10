Росіян для участі у війні на Донбасі мотивують "віджатим" житлом українських громадян - розвідка
12:44, 10 березня 2016Війна
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З метою заохочення громадян Російської Федерації до участі у бойових діях, а також подальшої їх асиміляції та легалізації на тимчасово окупованих територіях Донбасу, незаконна влада "ДНР" перерозподіляє конфісковане житло українських громадян на користь російських військовослужбовців та найманців.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що в окремих районах Донецька (Україна) розпочато видачу ордерів на "націоналізовані" квартири кадровим офіцерам 1 та 2 армійських корпусів та громадянам Росії зі складу незаконних збройних формувань у співвідношенні 80 до 20% відповідно.
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"Конфіскації підлягає житло донеччан, які виїхали з окупованих територій до мирної України", - зазначили в ГУ розвідки.
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Раніше розвідка повідомила, що ФСБ залучає ветеранів військової служби вербувати найманців для війни на Донбасі.
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