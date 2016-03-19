Розвідка: РФ перекинула на Донбас 50 вантажівок з боєприпасами і польовий госпіталь

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, через населений пункт Щербак на Донбас перекинули ще сім танків, чотири БМП, дві 122-мм РСЗВ "Град", чотири паливозаправники.

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Також, за даними розвідки, через Ізварине у напрямку Луганська направлено 30 вантажівок з боєприпасами. У напрямку Донецька – 20 вантажівок у супроводі двох БТР та бронеавтомобіля "Тигр". Крім того, до н.п. Ровеньки прийшов ешелон з паливно-мастильними матеріалами, а до Новоазовська – 10 машин медичного забезпечення (польовий військовий госпіталь).

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