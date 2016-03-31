На Чернігівщині диверсанти намагалися проникнути до частини Повітряних сил

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Командир підрозділу військової частини Повітряних Сил, що дислокується в Чернігівській області помітив людей, які намагалися обійти пост і наблизитися до технічної території.

Читайте такожБойовики зосередили вогонь на Донецькому та Маріупольському напрямках - штаб

Військові затримали двох озброєних людей, одягнених у військову форму.

Через деякий час при огляді підступів до технічної території інша група військових затримала ще двох осіб. У цих людей при обшуку виявлено засоби військового зв'язку, польовий оптичний прилад, а також карта місцевості.

"Зазначені особи були оперативно доставлені в приміщення чергового військової частини для з'ясування обставин їх перебування поблизу технічної території та згодом передані співробітникам правоохоронних органів", - сказано в повідомленні Міноборони.

Читайте такожЗ'явилося відео запеклого нічного бою у промзоні Авдіївки